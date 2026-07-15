На рейсе, летевшем из Санкт-Петербурга в Красноярск, произошло настоящее авиационное чудо. Военный фельдшер, возвращавшаяся домой со службы, успешно приняла экстренные роды у пассажирки, у которой на втором часу полета начали появляться на свет близнецы. Об этом она рассказала газете «Эвенкийская жизнь».

Экстренная ситуация на высоте

Для беременной пассажирки роды стали полной неожиданностью — по планам врачей малыши должны были появиться на свет только 27 июля. Однако схватки начались прямо во время полета. К счастью для женщины, на соседнем кресле летела военный фельдшер Адэль Эралиева.

Несмотря на то, что ранее Адэль принимала роды лишь во время студенческой практики под строгим надзором акушеров, в критический момент она не поддалась панике. Девушка оперативно организовала импровизированный родильный зал прямо в салоне лайнера:

попросила соседей временно пересесть на другие места;

максимально откинула спинку пассажирского кресла;

привлекла других пассажиров, чтобы они помогли аккуратно удерживать роженицу в стабильном положении.

Смертельно опасный маневр в воздухе

Ситуация осложнялась полным отсутствием на борту специализированных медикаментов — у бортпроводников не оказалось ни анестезии, ни сильных обезболивающих средств. Проверив положение плода, Адэль поняла, что женщине предстоит родить близнецов.

Первой без особых осложнений на свет появилась девочка. Однако со вторым ребенком возникли серьезные трудности: мальчик находился в тазовом предлежании и никак не хотел переворачиваться головкой вниз. В условиях полета проведение наружного акушерского переворота связано с колоссальным риском — малейшая ошибка грозит отслойкой плаценты и мгновенной массивной кровопотерей, которую на борту самолета купировать физически невозможно.

Находясь в состоянии тяжелейшего стресса, Адэль сумела ювелирно подтолкнуть ребенка. Плод благополучно развернулся самостоятельно, и вскоре мальчик тоже сделал свой первый вдох. По прилете в Красноярск молодую маму и новорожденных близнецов уже ждала реанимационная бригада скорой помощи. Врачи оценили состояние матери и малышей как удовлетворительное.