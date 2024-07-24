Пассажиры Подмосковья совершили почти пять миллионов поездок в аэропорты на автобусах Мострансавто

С начала 2024 года жители и гости Подмосковья совершили более 4,7 миллиона поездок до аэропортов Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский на автобусах АО «Мострансавто», предприятие обеспечивает работу 15 маршрутов, ведущих к аэропортам региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что самым востребованным маршрутом оказался № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево!», на нем было зафиксировано свыше 1,4 миллиона поездок. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд на этих маршрутах с помощью банковских карт — более двух миллионов трансакций. На втором месте по популярности оказались транспортные карты «Стрелка» и «Тройка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.