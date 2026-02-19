Патологоанатом рассказала о самом страшном вскрытии в своей практике

Гостья выпуска «Подкаст Тихий ужас» патологоанатом Айгуль Бекишева рассказала случай из практики, о котором она до сих пор вспоминает с содроганием.

В центре ее рассказа — судьба четырехлетнего мальчика из детского дома. Ребенок поступил в клинику с тяжелой формой менингита. Проводимое лечение, по словам Бекишевой, оказалось неэффективным, и малыша спасти не удалось.

Однако самое потрясение ждало специалиста во время исследования тела. Даже видавшие виды студенты, находившиеся на вскрытии, были ошеломлены увиденным. Как описала эксперт, тело мальчика было длиной меньше метра, при этом обхват его головы практически дотягивал до этого же значения.

Из-за гигантского объема черепа кожа на лице была натянута до предела и смещена назад. Айгуль пояснила, что подобная деформация является следствием тяжелейшей гидроцефалии — скопления спинномозговой жидкости в полостях мозга.

Вскрытие подтвердило страшный диагноз: в головном мозге погибшего обнаружили около пяти литров ликвора. По словам патологоанатома, именно этот критический объем жидкости стал причиной таких масштабных изменений внешности и, в конечном счете, гибели ребенка.

