Патриарх Кирилл напомнил, что бороться с Богом невозможно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что бороться с Богом невозможно. Он отметил, что те, кто пытаются это делать, неизменно терпят поражение. По словам патриарха, Господь действует постепенно и невидимо, чтобы человек мог осознавать Его присутствие через историю и окружающую жизнь, сообщает РИА Новости .

Выступление патриарха состоялось в праздник Иверской иконы Божией Матери в Успенском соборе Богородице-Смоленского Новодевичьего монастыря Москвы после Божественной литургии.

Кирилл подчеркнул, что пребывание верующих в Церкви связано с участием в литургии и причащением к Святым Христовым Тайнам. Эти действия позволяют человеку укреплять свою веру и понимать духовные истины.

По мнению патриарха, вера помогает осознать присутствие Бога в жизни и видеть, как Его действия проявляются даже в обыденных событиях.

