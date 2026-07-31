Невролог разрушил миф: гаджеты перед сном не вредны, а полезны — если делать это правильно

Американский невролог Кристофер Винтер разрушил устоявшийся миф о том, что экраны гаджетов перед сном однозначно вредят отдыху — по его словам, при грамотном подходе телевизор или смартфон могут стать частью здорового ритуала, помогающего мозгу переключиться на ночной лад.

Специалист заявил, что однозначного ответа на вопрос, стоит ли смотреть телевизор или листать ленту перед сном, не существует. Вместо запретов Винтер предлагает внедрить ритуал, который мозг будет ассоциировать с приближением сна. Главное, чтобы это занятие не вызывало привыкания и не длилось бесконтрольно.

Врач рекомендует не отказываться от гаджетов полностью, а пересмотреть их использование: установить четкое время начала и окончания сеанса, привязав его к привычному часу отхода ко сну. Таким образом, просмотр видео или игра на телефоне становятся для организма сигналом, что пора готовиться к постели.



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