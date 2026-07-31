Красная книга пополнится: белые грибы исчезают из лесов России

Главный символ российского грибного сезона оказался на грани исчезновения — белые грибы массово покидают леса страны из-за климатических сдвигов и варварского сбора туристами, которые сами того не ведая, уничтожают грибницы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Специалисты сообщают тревожную весть: традиционные места обитания белых грибов либо полностью уничтожены, либо захвачены лисичками, которые оказались более живучими. Причина — так называемый грибной туризм, где многие любители тихой охоты не соблюдают элементарные правила. Они перекапывают почву, вырывают подстилку и тем самым оставляют грибницу без защиты. В результате подстилка, необходимая для роста и питания белого гриба, исчезает.

К этому добавляется общее ухудшение экологии: изменение климата, загрязнение воздуха и воды, накопление вредных веществ в почве. Белый гриб особенно чувствителен к этим факторам — даже нарушение одного звена цепочки приводит к его гибели, а на освободившемся месте селятся более неприхотливые конкуренты.



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