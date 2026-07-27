Пенсии вырастут уже с 1 августа: кто получит прибавку без заявлений и визитов в Московском регионе
СФР: с 1 августа более 1,1 млн пенсионеров Москвы и Подмосковья получат прибавку
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
С 1 августа Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области проведет автоматический перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Повышение затронет 1 147 637 жителей столичного региона, за которых работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году.
Перерасчет произведут без подачи заявлений. Он коснется как граждан, продолжающих работать, так и тех, кто уже завершил трудовую деятельность.
Размер выплаты определят индивидуально
Сумма прибавки будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера. Она зависит от размера заработной платы и объема страховых взносов, перечисленных работодателем за 2025 год.
Кроме того, с 1 августа жителям Москвы и Подмосковья увеличат накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты.
Перерасчет пройдет автоматически
Заместитель управляющего Отделением Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин отметил, что с 2025 года автоматический перерасчет пенсий работающим пенсионерам был возобновлен. По его словам, гражданам не требуется обращаться в ведомство, а увеличенные выплаты поступят в августе по привычному графику.
Какие условия нужны для назначения пенсии
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо достичь установленного пенсионного возраста, иметь не менее 15 лет страхового стажа и накопить минимум 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Проверить сведения о стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно через портал «Госуслуги», запросив выписку из индивидуального лицевого счета.