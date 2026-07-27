Последние слова прозвучали в суде: чем закончилась история убийства аниматоров на Кубани

Судебное рассмотрение дела об убийстве аниматоров на Кубани вышло на финальную стадию. В объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что подсудимые получили возможность выступить с последним словом, пишет Российская газета.

Каждый из обвиняемых придерживался собственной линии защиты. Демьян Кеворкьян заявил о своей невиновности и попросил суд вынести оправдательный приговор, указав на противоречия в доказательствах.

Арам Татосян признал свою вину и попросил учесть обстоятельства его жизни, а также мотивы, которые, по его словам, привели к произошедшему.

Один из обвиняемых попросил о снисхождении

Анатолий Двойников принес извинения родственникам погибших и подтвердил, что добровольно явился к правоохранителям. По его словам, инициатором преступления был другой участник дела.

Подсудимый попросил суд о снисхождении и заявил, что сожалеет о случившемся.

После выступлений обвиняемых суд удалился для принятия решения.

Трагедия произошла на трассе М-4 «Дон»

Нападение, получившее широкий общественный резонанс, произошло в апреле 2023 года в Выселковском районе Краснодарского края. Жертвами стали 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко, которые работали аниматорами и возвращались домой после мероприятия.

По версии следствия, преступники воспользовались поломкой автомобиля Hyundai, остановившегося на трассе из-за спустившего колеса. Нападавшие забрали у потерпевших деньги и банковские карты, после чего совершили убийство.

Следствие установило, что с карт погибших были сняты более ₽180 тыс. Тело мужчины обнаружили после многочисленных ножевых ранений, автомобиль был сожжен. Тело девушки также было спрятано, а у погибших похитили ювелирные изделия.

Обвиняемых задержали через несколько недель

Подозреваемых задержали в начале мая 2023 года. Двое фигурантов частично признали вину, тогда как третий отрицал причастность к преступлению и настаивал на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.