Химик раскрыл неожиданный способ применения водки в быту

Народный метод использования водки для уборки дома кажется простым и доступным, но с точки зрения химии его эффективность ограничена. Профессор Николай Васильев объяснил REGIONS , где крепкий алкоголь действительно поможет, а где — бесполезен или даже опасен. От легкой дезинфекции до подготовки поверхностей к покраске — разбираемся, что можно и что нельзя делать с водкой в руках.

Водка как чистящее средство: границы возможного

Использование крепкого алкоголя в бытовых целях — метод, который многие переняли от старшего поколения. Считается, что водка способна обезжирить поверхности, убить микробы и заменить агрессивную химию. Однако доктор химических наук, профессор Николай Васильев предупреждает: требовать от водки возможностей профессиональных средств не стоит.

Как объяснил ученый, с помощью водки действительно можно попробовать избавиться от небольших жирных загрязнений на поверхностях или слегка обезжирить их. Однако для мойки, плиты или сковороды с застарелым жиром этот способ не подходит — там понадобятся специальные бытовые средства.

Даже со свежими пятнами результат может оказаться неочевидным. Причина — состав водки: всего 40% спирта, остальное — обычная вода. Жиры хорошо растворяются в чистых органических веществах, а водный раствор работает хуже. Поэтому эффективность метода сильно зависит от типа загрязнения.

«Можно попробовать с помощью водки избавиться от небольших жирных загрязнений на поверхностях, чуть-чуть обезжирить. Конечно, мойку, плиту или сковороду вымыть не получится — там такой жир, что водкой не обойдешься, нужны специальные средства», — объясняет Николай Васильев.

Когда водка действительно помогает

Несмотря на ограничения, есть ситуации, где применение водки оправданно.

1. Подготовка поверхностей к покраске или склеиванию. Водкой целесообразно обезжирить рабочую поверхность непосредственно перед нанесением краски или клея. После протирки необходимо дать объекту полностью высохнуть.

2. Мягкая дезинфекция. Водку можно использовать для стерилизации поверхностей, если нужно убрать лишний микробный фон относительно безопасным для человека способом. Это позволяет избежать применения едких препаратов — хлорки, мирамистина, хлоргексидина или ПГМГ.

Однако профессор предупреждает: в состав магазинной водки часто добавляют соли и сахар для улучшения вкусовых качеств. После испарения спирта и воды эти добавки могут оставлять едва заметный налет или липкий след на гладких поверхностях. Поэтому их может потребоваться дополнительно протереть чистой салфеткой.

Какие покрытия могут пострадать

Большинство современных покрытий устойчивы к 40-градусному спиртовому раствору, поэтому можно не бояться, что средство что-то разъест. Это касается и полировки, выполненной с применением стойких современных полимеров.

Особую осторожность стоит проявлять со старыми поверхностями. Если планируется протереть старую полировку или лакированную мебель, химик советует сначала попробовать сделать это в незаметном месте. Для ухода за старинной или раритетной деревянной мебелью лучше вообще отказаться от спирта и использовать специальную полироль с добавкой скипидара — такой состав гарантированно не повредит капризное старое покрытие.

Практические рекомендации по использованию водки в быту

Для тех, кто решил попробовать народный метод, профессор рекомендует придерживаться нескольких правил:

Использовать водку только на небольших участках, где не требуется глубокая очистка

Проверять реакцию покрытия на незаметном участке, особенно для старых или неизвестных материалов

Давать поверхности полностью высохнуть после обработки

При необходимости дополнительно протирать чистой сухой салфеткой для удаления возможного налета от добавок

Интересно, что в промышленной химии спиртовые растворы действительно используются для обезжиривания, но в гораздо более высокой концентрации — от 70 до 95 процентов. Именно такой спирт эффективно растворяет жиры и убивает большинство бактерий. Водка же с ее 40% концентрации — это компромиссный вариант, который может быть полезен в бытовых ситуациях, но не заменит специализированные средства.

По данным Роспотребнадзора, для полноценной дезинфекции поверхностей от большинства вирусов и бактерий требуется концентрация спирта не менее 60-70%. Водка, особенно с добавками, не достигает этого порога, поэтому ее применение стоит рассматривать как вспомогательный метод, а не как полноценную замену дезинфицирующим средствам. При этом стоит отметить, что в отличие от хлорсодержащих препаратов водка не оставляет едкого запаха и не вызывает раздражения дыхательных путей, что делает ее удобным вариантом для использования в закрытых помещениях. Однако для борьбы с серьезными загрязнениями и в периоды сезонных эпидемий профессионалы все же рекомендуют обращаться к проверенной бытовой химии.