Эвакуацию российской альпинистки Наговицыной с пика Победы отложили до 2026 года

Новая операция по спасению российской альпинистки Натальи Наговицыной, находящейся на пике Победы, сможет быть предпринята не раньше июля 2026 года. Такое заявление в интервью ТАСС сделал известный киргизский альпинист Наиль Муратов.

По его словам, проведение спасательных работ в настоящее время невозможно из-за экстремальных погодных условий в высокогорном районе. Муратов подчеркнул, что отправлять спасателей на риск вне альпинистского сезона, подвергая их жизни опасности, руководство операцией не станет.

Организация эвакуации будет сопряжена со значительными трудностями. Как отметил специалист, для ее проведения потребуется группа из 10-12 профессиональных спасателей, которых необходимо будет обеспечить всем необходимым снаряжением, а также запасами продовольствия и воды.

Натальи Наговицына получила травму ноги 12 августа во время спуска с вершины. Несмотря на попытки других альпинистов оказать ей помощь, из-за резкого ухудшения погоды сделать это не удалось. К сожалению, в ходе неудачной спасательной операции один из участников группы скончался от переохлаждения.

16 августа военное ведомство Киргизии направило для эвакуации вертолет, однако из-за сильной турбулентности он был вынуждена совершить аварийную посадку. Другому вертолету удалось эвакуировать часть спасателей и альпинистов. МЧС Киргизии планировало задействовать в поисках беспилотник и дополнительный вертолет, однако реализовать эти планы помешали неблагоприятные погодные условия.

Ранее сообщалось о том, что итальянский альпинист погиб при спасении россиянки на пике Победы.