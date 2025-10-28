Пенсионерам захотели сделать новогодний подарок в виде 13-й выплаты
Фото: [Фото: istockphoto.com/maximys15]
Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести ежегодную дополнительную выплату пенсионерам — так называемую тринадцатую пенсию. По его словам, ее можно приурочить к Новому году, сообщают РИА Новости.
Инициатива направлена на поддержку пожилых граждан и повышение их благосостояния в преддверии праздников. Миронов отметил, что такая выплата позволила бы пенсионерам приобрести подарки для близких и достойно встретить Новый год.
Он подчеркнул, что люди старшего поколения играют важную роль в жизни общества. По мнению политика, бабушки и дедушки активно помогают в воспитании внуков и поддерживают семейные традиции, несмотря на возраст и собственные сложности.
Миронов добавил, что идея ежегодной «тринадцатой» пенсии уже ранее выдвигалась партией, и выразил надежду, что в будущем она получит поддержку на законодательном уровне.
