Пенсионерка потребовала от администрации Сергиева-Посада вызвать полицию из-за подозрительных соседей-украинцев

Чудеса сознательности и подозрительности проявила 70-летняя житель поселка Богородское неподалеку от Сергиева Посада Московской области Инна Васильевна (имя изменено).

Как сообщается в соцсетях, завидев как в жилой дом рядом с ней заселись неизвестные, пенсионерка стала за ними наблюдать. Женщину сразу насторожила украинская речь, на которой они разговаривали. Ей также показались подозрительными множественные мешки с неизвестным содержимым, которые заносили в дом приезжие.

Решив проявить бдительность, Инна Васильевна оперативно позвонила в местную администрацию, настоятельно потребовав разобраться в происходящем. Там не стали тянуть и набрали в полицейский отдел.

Правоохранители заверили, что проведут проверку в отношении новых соседей пенсионерки и разберутся в происходящем, приводится в публикации.