Пенсионеры, выдворенные из Латвии, смогут получать российскую пенсию

Социальный фонд РФ сообщил ТАСС , что пенсионеры, депортированные из Латвии, вправе продолжить получение российской пенсии — даже без гражданства РФ.

Для оформления выплат необходимо:

обратиться в любой территориальный орган Соцфонда;

подать заявление о доставке пенсии с указанием счета в российском банке.

Граждане РФ могут подать заявление дистанционно — через портал «Госуслуги».

Напомним, ранее Госдума обратилась к правительству с рекомендацией разработать меры поддержки россиян, проживающих за рубежом. В частности, предлагается ввести «карту российского соотечественника». Это предложение связано с массовыми депортациями граждан России из Латвии. В своем заявлении Госдума осудила действия латвийских властей как дискриминационные и нарушающие права человека.

