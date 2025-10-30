Пенсионеры, выдворенные из Латвии, смогут получать российскую пенсию
Соцфонд: пенсия для выдворенных из Латвии доступна без российского гражданства
Фото: [Медиасток.рф]
Социальный фонд РФ сообщил ТАСС, что пенсионеры, депортированные из Латвии, вправе продолжить получение российской пенсии — даже без гражданства РФ.
Для оформления выплат необходимо:
- обратиться в любой территориальный орган Соцфонда;
- подать заявление о доставке пенсии с указанием счета в российском банке.
Граждане РФ могут подать заявление дистанционно — через портал «Госуслуги».
Напомним, ранее Госдума обратилась к правительству с рекомендацией разработать меры поддержки россиян, проживающих за рубежом. В частности, предлагается ввести «карту российского соотечественника». Это предложение связано с массовыми депортациями граждан России из Латвии. В своем заявлении Госдума осудила действия латвийских властей как дискриминационные и нарушающие права человека.
