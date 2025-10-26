Перед ноябрьскими праздниками россиянам придется поработать шесть дней подряд
Шестидневная рабочая неделя перед ноябрьским праздниками стартует с 27 октября
Фото: [Фото: istockphoto.com/mihailomilovanovic]
На следующей неделе россиян ожидает шестидневная рабочая неделя — с 27 октября по 1 ноября включительно. Это связано с переносом выходного дня из-за празднования Дня народного единства, сообщает Life.
Согласно производственному календарю, выходной с субботы, 1 ноября, будет перенесен на понедельник, 3 ноября. Благодаря этому граждане получат три выходных подряд — с воскресенья 2 ноября по вторник 4 ноября включительно.
Праздничным остается 4 ноября — День народного единства. После него россиян ждет короткая трехдневная рабочая неделя, которая продлится с 5 по 7 ноября.
