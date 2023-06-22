«Перенес инсульт»: мужчину с острым нарушением мозгового кровообращения спасли в Видном
Фото: [Пресс-служба Министерства здравоохранения МО]
Тридцатиоднолетнего мужчину с жалобами на головную боль, головокружение и общую слабость прооперировали врачи в подмосковном Видном. Об этом рассказали в региональном Министерстве здравоохранения.
Врачи провели обследование, которое выявило у пациента острое нарушение мозгового кровообращения, возникшее из-за гипертонического криза. Для того, чтобы предотвратить отек головного мозга, специалисты в экстренном порядке приняли решение о проведении операции.
Сначала были удалены внутримозговые гематомы, а затем пораженный участок кости заменили титановой 3D-пластиной, которая была смоделирована с учетом особенностей строения черепа. Благодаря профессионализму врачей операция прошла успешно. На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
Ранее губернатор Воробьев рассказал, что в подмосковные поликлиники и амбулатории каждый день обращаются 200 тысяч человек.