«Переобувайтесь до декабря»: автоюрист предупредил о штрафах за летнюю резину

Автоюрист и судебный автоэксперт Александр Касьяненко (сопредседатель Ивановского регионального отделения Народного фронта, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика») предупредил российских водителей о возможных санкциях за использование несезонной резины, пишет РИА Новости .

По словам эксперта, с 1 декабря инспекторы ГИБДД вправе выписывать штрафы за эксплуатацию летних шин. Действие запрета распространяется на период с 1 декабря по 28 (29) февраля. Аналогичное ограничение действует и летом: использование шипованных зимних шин запрещено с июня по август.

Размер административного наказания на всей территории России единый — ₽500.

Касьяненко напомнил, что соответствующие нормы вступили в силу еще 1 сентября 2023 года. При этом эксперт уточнил важное исключение: всесезонные шины разрешено использовать круглый год, поскольку они соответствуют требованиям регламента в любое время года.

Таким образом, чтобы избежать штрафа, водителям необходимо:

до 1 декабря переобуть автомобиль в зимнюю резину (нешипованную или шипованную — в зависимости от предпочтений);

с июня по август не использовать шипованные шины;

при желании перейти на всесезонную резину, которая не подпадает под сезонные ограничения.

