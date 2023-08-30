Перинатальному центру в подмосковном Щелково исполнилось шесть лет

«Благодаря постоянному развитию все больше женщин выбирают именно наш перинатальный центр для рождения детей. Хочется отметить, что это не только жительницы Московской области, но и других регионов. Всего с момента открытия в стенах нашего центра родилось более 33,3 тысячи малышей, а с начала этого года свыше 4 тысяч», — сказал главврач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.