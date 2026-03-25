Первоклашек станет меньше: комитет по образованию назвал неожиданную причину

В Санкт-Петербурге в 2026-2027 учебном году ожидается уменьшение количества первоклассников по сравнению с предыдущими годами. Об этом сообщила начальник отдела общего образования комитета по образованию города Анна Грубская, передает ТАСС .

По ее словам, тенденция к сокращению численности будущих учеников прослеживается уже несколько лет. Эти данные вполне прогнозируемы, поскольку уменьшение количества детей фиксируется на уровне дошкольного образования — в старших и подготовительных группах детских садов. До 2024 года в Петербурге наблюдался рост числа первоклассников, затем начался спад: в 2024-м в школы пошли 63 тысячи детей, а в 2025-м — 58 тысяч.

Несмотря на демографические изменения, город сохраняет готовность принять 58 тысяч первоклассников и открыть 2,4 тысячи первых классов. Представитель комитета отметила, что Петербург остается привлекательным для жителей других регионов, поэтому власти готовы при необходимости открывать дополнительные классы и создавать новые места.

Первый этап приема заявлений в первые классы пройдет с 1 апреля по 30 июня. На этом этапе документы подают родители детей, имеющих льготное право при поступлении, а также те, кто проживает на закрепленной за школой территории. Второй этап запланирован с 6 июля по 5 сентября — для тех, чьи дети не закреплены за конкретной школой.

Подать заявление можно несколькими способами: через единый или региональный порталы «Госуслуги», в любом отделении МФЦ, лично в школе или по почте. Около 85 процентов заявлений родители оформляют в электронном формате.