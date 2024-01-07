Первых белгородцев эвакуировали из города и разместили в пунктах временного размещения

В соответствии с недавним распоряжением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в областном центре началась массовая эвакуация населения Белгорода из-за непрекращающейся опасности вражеских бомбежек.

По словам главы администрации Старооскольского городского округа Андрея Чеснокова, за первые сутки в пунктах временного размещения приняли и разместили уже более 100 жителей Белгорода.

«Сегодня и вчера... встречали первых белгородцев, принявших решение переехать в наиболее безопасное место. Больше ста человек расположили в наших пунктах временного размещения граждан», — сообщил Чесноков в своем аккаунте в сети.

Он подчеркнул, в первую очередь вынужденным переселенцам были выданы продовольственные наборы. Затем для жителей Белгорода организовали трехразовое питание. Кроме того, всем им предоставляется возможность обратиться за бесплатной медпомощью.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск в субботу, 30 декабря, украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, среди них дети, также много пострадавших. При вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор.

Как уточнили в российском Минобороны, киевский режим нанес по городу Белгорода неизбирательный комбинированный удар при помощи двух кассетных снарядов РСЗО «Ольха», а также реактивными ракетами РСЗО «Vampire» чешского производства.