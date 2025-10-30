Первый снег в центре европейской России пока не предвидится

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежного покрова в центре европейской части страны в ближайшие дни не ожидается. Об этом он рассказал ТАСС .

По словам специалиста, на этой неделе и в начале следующей недели снегопад в регионе не предвидится. Вильфанд отметил, что население будет заранее уведомлено о первом снегопаде — за три суток до его наступления.

Причиной отсутствия снега являются высокие температуры для конца октября и начала ноября. Формирование теплой погоды связано с притоком теплых воздушных масс в европейскую часть России, что препятствует выпадению осадков в виде снега.

Ранее сообщалось, что ноябрьские праздники в Москве будут дождливыми, но теплыми.