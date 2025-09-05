Песков выступил за Telegram и WhatsApp: Названа причина, почему мессенджеры должны остаться в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил за сохранение в России популярных мессенджеров Telegram и WhatsApp*. По его мнению, существование иностранных сервисов критически важно для создания здоровой конкурентной среды и успешного развития российского аналога Max. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле убеждены, что популярные мессенджеры Telegram и WhatsApp* должны продолжать работу на территории России. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя перспективы развития отечественного сервиса Max.

Он заявил, что для успешного развития российского мессенджера необходима серьезная конкурентная среда. Без постоянного соперничества с технологическими лидерами проект не сможет динамично эволюционировать и предлагать пользователям по-настоящему востребованный и современный продукт.

Песков подчеркнул, что перед Max стоит большой путь становления. Задача сделать сервис, который добровольно захотят установить десятки миллионов россиян, требует постоянной работы и ориентации на сильных игроков рынка.

*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в РФ.