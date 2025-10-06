Петербург стал столицей готовой еды: ритейлеры расширяют ассортимент и запускают собственные торговые марки

По данным X5 Group, с приходом осени в Северной столице фиксируется значительное увеличение спроса на готовую еду— на 18,3% в годовом сопоставлении. Эта категория товаров стабильно показывает положительную динамику из года в год, сообщает «Деловой Петербург».

Однако развитию рынка мешают стойкие предубеждения покупателей. Проведённый компанией опрос выявил, что примерно треть россиян воздерживается от покупок готовой пищи. Основные опасения связаны с недостаточным, по их мнению, качеством продукции (31%), сомнениями в натуральности состава (34%) и ненадлежащими условиями хранения (20%).

В ответ на запросы рынка ретейлеры активно развивают свои кулинарные линейки. Например, во «ВкусВилле» провели оптимизацию, сформировав постоянный ассортимент из около 450 SKU. Как пояснил бренд-стратег направления «кулинария» Владимир Ермаков, портфолио регулярно обновляется: ежемесячно появляется 40–50 новых позиций, которые замещают сезонные предложения или непопулярные блюда.

«Спрос на готовую еду быстро растёт, потому что она идеально вписалась в реалии современной жизни. Она решает ключевую проблему — нехватку времени — и предлагает за разумные деньги удобство, разнообразие и качество. Эта тенденция не временная, а структурная. Рынок будет только расширяться и совершенствоваться», — считает Владимир Ермаков.

Рост подтверждают и другие игроки. Сеть «О’Кей» по итогам первого полугодия зафиксировала увеличение спроса на кулинарию на 4% в годовом выражении, отметив, что Петербург является одним из флагманов по объёмам продаж в стране.

Эксперты подчёркивают, что всплеск интереса к категории — это двусторонний процесс. С одной стороны, наблюдается искренний интерес со стороны потребителей, что приводит к кратно растущему спросу, а с другой — сами ретейлеры активно стимулируют этот тренд, поскольку готовая еда является высокомаржинальной категорией с существенной добавленной стоимостью, отметил независимый консультант Михаил Лачугин.

Ранее сообщалось о том, что каждый пятый россиянин тратит более 40% дохода на еду.