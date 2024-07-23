Певец Шарлот* оказался в списке террористов и экстремистов

Помещенный под арест за оскорбление чувств верующих певец Эдуард Шарлот* попал в перечень террористов и экстремистов. О данном факте сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В опубликованном послании также доводится информация о том, что мужчина родился на территории Самары в 1998 году. Скандальный исполнитель попал под три уголовных дела еще в декабре 2023 года. Два из них были возбуждены по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), а еще одно по части 1 статьи 148 УК РФ публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Фигурант дал признательные показания в суде заметив при этом, что преступил закон ненамеренно.

В частности, Шарлот* под запись разрывал георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступал на нее. Кроме того, он в обнаженном виде пел пародию на мотив произведения «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием. Некоторое время спустя против мужчины возбудили другие дела за похищение или повреждение документов, а также возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Ранее мы писали о том, что на территории Московской области был задержан человек, которого разыскивали по всей России.

*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.