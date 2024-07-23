Находящегося в федеральном розыске вора-рецидивиста задержали в Мытищах

Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске, сообщила пресс-служба ведомства.

Злоумышленника задержали при краже элитного алкоголя из супермаркета в Мытищах. Выяснилось, что в федеральном розыске 39-летний житель Москвы находится за совершение аналогичного преступления.

Мужчину доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пыталась убить спящего зятя кухонным ножом.