Находящегося в федеральном розыске вора-рецидивиста задержали в Мытищах
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области]
Подмосковные росгвардейцы задержали мужчину, который находится в федеральном розыске, сообщила пресс-служба ведомства.
Злоумышленника задержали при краже элитного алкоголя из супермаркета в Мытищах. Выяснилось, что в федеральном розыске 39-летний житель Москвы находится за совершение аналогичного преступления.
Мужчину доставили в отдел полиции.
Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья пыталась убить спящего зятя кухонным ножом.