Писатель из Шатуры издал биографию Паустовского в серии «Жизнь замечательных людей»

В рамках Всероссийских Беловских чтений в Вологде состоялась встреча с шатурским писателем Олегом Трушиным, который издал биографию писателя Паустовского в знаменитой серии «Жизнь замечательных людей».

Беловские чтения стали площадкой, на которой могут встретиться, обменяться опытом или впечатлениями десятки писателей и литераторов, поэтов и филологов. Писатель из Шатуры Олег Трушин принял участие в XI Всероссийских Беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия». Сейчас Олег Дмитриевич работает над упорядочиванием данных архива Василия Белова. Писатель собирает исторические данные и неизвестные факты, чтобы написать о нем книгу.

Совсем недавно Олег Дмитриевич завершил работу над другим масштабным проектом — написал биографию писателя Константина Паустовского, которую опубликовали в издательстве «Молодая гвардия» в выдающейся серии «Жизнь замечательных людей». Книга «Паустовский. Растворивший время» начала пользоваться большим спросом читателей сразу после выхода. Она стала бестселлером через несколько недель после презентации.

Шатурянин Олег Трушин не сомневается в важности того, чтобы россияне знали об истинных патриотах страны и их судьбах, передавали знания о русских авторах другим поколениям.