Питерский водитель задавил ребенка и скрылся с места происшествия

Стало известно, что на севере Санкт-Петербурга произошло страшное преступление. Мальчик находился на пешеходном переходе, когда его сбил водитель автомобиля. Об этом сообщает ФАН

Согласно поступившей информации, это произошло в вечер вторника, 6 июня. Владелец ВАЗа наехал на школьника и сразу же скрылся с места случившейся аварии. При этом ребенок соблюдал все правила дорожного движения и шел по регулируемому пешеходному переходу, пока горел зеленый свет, разрешающий сигнал светофора.

Врачи попытались спасти госпитализированного потерпевшего, получившего серьезные травмы, но тот умер в больнице. В отношении совершившего ДТП возбудили уголовное дело. На данный момент полиция занимается розыском неосторожного водителя.