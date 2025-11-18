Пьяный дебош в больнице на Литейном завершился сотрясением мозга у санитара
Фото: [телеграм-канал ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области]
В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли действие пьяного дебошира в одной из городских больниц.
Инцидент, потребовавший вызова группы быстрого реагирования Росгвардии, произошел 15 ноября в медицинском учреждении на Литейном проспекте.
Поводом для экстренного вызова послужило нажатие персоналом тревожной кнопки. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 59-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который, как выяснилось, незадолго до этого жестоко избил 26-летнего санитара.
В результате нападения молодой работник получил серьезные травмы: у него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы в области груди и живота. Задержанного для установления всех обстоятельств произошедшего доставили в отдел полиции.
