Пьяный дебош в больнице на Литейном завершился сотрясением мозга у санитара

Фото: [ телеграм-канал ГУ Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области ]

В Санкт-Петербурге правоохранители пресекли действие пьяного дебошира в одной из городских больниц.

Инцидент, потребовавший вызова группы быстрого реагирования Росгвардии, произошел 15 ноября в медицинском учреждении на Литейном проспекте.

Поводом для экстренного вызова послужило нажатие персоналом тревожной кнопки. Прибывшие на место росгвардейцы задержали 59-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который, как выяснилось, незадолго до этого жестоко избил 26-летнего санитара.

В результате нападения молодой работник получил серьезные травмы: у него диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и множественные ушибы в области груди и живота. Задержанного для установления всех обстоятельств произошедшего доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковном Ногинске пациентка избила фельдшера скорой помощи.