«Плата за свет в тарелке». В чеках украинских ресторанов появилась отдельная строка за генератор

Как сообщает компания, специализирующаяся на автоматизации ресторанов, такая практика противоречит законодательству о защите прав потребителей и может обернуться для бизнеса серьезными санкциями со стороны Госпродпотребслужбы.

На фоне перебоев с электроснабжением фотографии чеков с новой строкой расхода активно обсуждаются в социальных сетях. Средний размер доплаты, как выяснилось, составляет около 50 гривен (примерно 90 рублей). Однако эксперты предупреждают: взимание такой платы является прямым нарушением, если гость не был уведомлён о ней заранее, до момента оформления заказа. За это нарушение заведению грозит штраф, который начинается от 85 гривен (около 150 рублей), но может достигать 30% от суммы каждого «спорного» чека.

В ресторанной среде ведутся споры о целесообразности таких сборов. Однако правовая позиция такова: расходы на обеспечение работы заведения, включая топливо для генераторов, техническое обслуживание и альтернативную электроэнергию, относятся к хозяйственным издержкам. Их логично и законно закладывать в окончательную стоимость блюд и напитков в меню, а не выносить отдельной наценкой по факту посещения. Таким образом, отдельная плата за генератор ставит потребителя перед фактом скрытой доплаты, что и является основанием для применения штрафных санкций.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве и многих городах Украины заявили об аварийных отключениях электроэнергии.