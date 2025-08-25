Платформа Sellmonitor: аналитика и инструменты для эффективной работы на маркетплейсах

Современная торговля невозможна без маркетплейсов. Поэтому продавцам крайне важно научится максимально правильно использовать все возможности e-commerce. Специально для этого разработано решение Sellmonitor.

Это платформа аналитики и умных инструментов для маркетплейсов, на рынке с 2019 года.



Sellmonitor подходит:

• Малому, среднему и крупному бизнесу,

• Действующим продавцам,

• Тем, кто только планирует выходить на маркетплейсы.



Sellmonitor помогает продавцам на Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и других платформах увеличивать свои продажи.



Основные возможности сервиса Sellmonitor:



• Внутренняя аналитика (кабинет продавца). Интеграция с личным кабинетом маркетплейса: сбор и визуализация ключевых показателей — выручка, прибыль, штрафы, комиссии, расходы на продвижение. Детальные дашборды и фильтры по периодам.



• Юнит-экономика - инструмент для анализа финансовой эффективности бизнеса. Калькулятор юнит-экономики обеспечивает точный расчет основных финансовых показателей.



• Планирование поставок. Автоматический расчет объема поставок с учетом оборачиваемости — для того, чтобы избежать дефицита и излишков на складе.



• Управление продвижением. Автоматическая настройка ставок для экономии бюджета и вывода товаров в топ на необходимые позиции.



• Управление ценой. Автоматическое изменение цены на основе остатков, расписания и цены конкурентов.



• Внешняя аналитика. Отслеживание цен, остатков, карточек и позиций конкурентов. Анализ видимости товаров в категориях и поиске. Сравнение по основным метрикам: выручка, цена, рейтинг, продвижение.



• Автоматические ответы на отзывы. Sellmonitor самостоятельно отвечает на новые отзывы по заданным правилам и шаблонам.



• Генерация описаний и изображений с помощью ИИ. Искусственный интеллект помогает создавать продающие описания и изображения карточек.



• Ежедневные отчеты в Telegram. Краткие сводки по ключевым метрикам поступают прямо в Telegram. Продавец всегда в курсе ситуации без необходимости входить в личный кабинет.



Узнать больше и купить сервис Sellmonitor можно здесь.



