По делу о гибели футболиста Ерошевича в Подмосковье арестованы три человека

Трех участников недавней драки в подмосковном Щелкове, в результате которой погиб футболист Арсений Ерошевич, арестовали. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следственный комитет России сообщил о международном розыске еще одного подозреваемого по делу о нанесении тяжких телесных повреждений. Об этом информирует ведомство в своем Телеграм-канале.

«В рамках расследования уголовного дела по факту смерти Арсения Ерошевича трое участников драки по ходатайству органа следствия заключены под стражу. Еще один объявлен в международный розыск», — приводится в сообщении СК.

Уголовное дело по факту гибели Арсения Ерошевича было переквалифицировано с обвинения в убийстве на статью о причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. Следствие полагает, что инцидент произошёл возле одного из домов в городе Щёлково. Трое подозреваемых напали на футболиста, в результате чего он получил травмы и скончался в больнице.