Побег не удался: очевидцы поймали водителя «девятки» у ТЦ в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске на круговом перекрестке у «Воскресенского пассажа» произошла авария, которая едва не закончилась бегством. Водитель ВАЗ‑2109 после столкновения попытался скрыться, но прохожие оперативно бросились в погоню и заблокировали нарушителя. Автоюрист Мария Колесникова в беседе с REGIONS объяснила, какие правовые последствия ждут водителя и почему действия свидетелей не являются самоуправством.

Дорожный инцидент на перекрестке у торгового центра «Воскресенский пассаж» мог бы остаться рядовым происшествием, если бы не одно «но». Вместо того чтобы остановиться и дождаться инспекторов ГИБДД, водитель «девятки» резко нажал на газ и попытался уехать. Однако свидетели аварии не растерялись — они пустились в погоню, догнали автомобиль и физически заблокировали ему путь.

Побег с места ДТП — это не просто нарушение правил, а серьезный правовой проступок. Как пояснила автоюрист Мария Колесникова, такие действия квалифицируются по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ и грозят водителю лишением прав на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом до 15 суток. При этом степень вины в самой аварии устанавливается отдельно — и это не снимает ответственности за попытку скрыться.

Особое внимание эксперт обратила на действия прохожих. Блокировка автомобиля и задержание водителя не являются самовольным самоуправством, если они направлены на пресечение правонарушения и нарушитель после задержания передан полиции. Ключевое условие — свидетели не применяли физическую силу, не повредили чужое имущество и сами не нарушили закон. Именно такой случай, по оценке Колесниковой, произошел в Наро-Фоминске: горожане действовали в рамках закона и фактически выполнили роль народных инспекторов.

Юрист также напомнила: если бы в результате аварии пострадали люди, последствия стали бы уголовными, а ответственность — многократно тяжелее. К счастью, в данном инциденте обошлось без жертв, но урок для любителей уходить от ответственности остался предельно ясным.