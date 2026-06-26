Наследство без сюрпризов: юрист объяснил, как не получить чужие долги

Вступить в наследство в России в 2026 году — не значит получить все бесплатно. Сам факт наследства налогом не облагают с 2006 года, но госпошлина, долги умершего и налоги на имущество могут превратить «подарок» в финансовую яму. Об этом сообщает REGIONS .

С июня 2026 года переплаченные умершим налоги возвращают наследникам, но вместе с ними достаются и налоговые долги — их погашают в пределах стоимости наследства.

После оформления прав начисляются налоги на имущество (со дня смерти). При продаже квартиры или машины раньше чем через 3 года придётся заплатить НДФЛ, но при наличии двух детей налог могут не взимать (при условиях).

Нотариусы теперь обязаны проверять кредитные долги умершего и предупреждать наследников, чтобы те могли отказаться, если долги превышают активы. Главное — не спешить и помнить: наследство — это не только активы, но и ответственность.

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