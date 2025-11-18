«Почему мы не можем чипировать этих?». Что случилось в эфире телемарафона — что известно о заявлении бойца ВСУ?

В эфире национального телемарафона прозвучало неоднозначное предложение от военнослужащего Вооруженных сил Украины. Боец, чье выступление транслировал телеканал «Киев 24», высказался за внедрение системы чипирования лиц, призванных по мобилизации, проводя аналогию с домашними животными.

«В XXI веке уже и собак чипируют, чтобы они не убегали. Почему мы не можем чипировать этих?» — задал риторический вопрос военнослужащий.

Он аргументировал свою идею необходимостью борьбы с дезертирством. По мнению бойца, подобная мера позволила бы в режиме реального времени отслеживать перемещения военнослужащих с помощью GPS и незамедлительно возвращать тех, кто самовольно покинул расположение своей части.

