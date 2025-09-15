Почему в России растут зарплаты, но всё больше людей получают меньше МРОТ?

В России сложилась противоречивая ситуация на рынке труда: одновременно с так называемой «гонкой зарплат» в стране впервые за шесть лет увеличилось количество граждан, чей доход не достигает установленного минимального порога.

Согласно информации Росстата, в 2025 году, когда величина МРОТ достигла 22 440 рублей, доля россиян, получающих меньше этой суммы, продемонстрировала рост. Подобная динамика наблюдалась в последний раз лишь в 2019 году.

Если в 2019 году таких работников было 2,9%, а в последующие годы их доля неуклонно сокращалась, то теперь тенденция изменилась на противоположную, достигнув в 2025 году отметки в 2,6%. Наиболее заметный вклад в этот рост внесли бюджетные организации: здесь показатель с 4,5% в 2019 году поднялся до 4,2% в 2025 году. В то же время в коммерческом секторе доля низкооплачиваемых сотрудников, напротив, уменьшилась.

Данный парадокс особенно заметен в условиях рекордно низкого уровня безработицы и массового увеличения доходов. Ярким свидетельством «гонки зарплат» является тот факт, что за год почти вдвое (с 11 до 19) увеличилось количество субъектов РФ, где среднемесячный заработок превысил планку в 100 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что зарплаты педагогов в 75 субъектах РФ ниже МРОТ.