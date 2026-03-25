Почти 16 часов до рая: как выгодно добраться в Дагестан и что посмотреть

Дагестан за последние годы совершил настоящий туристический рывок. Если в 2020 году регион посетили около 850 тысяч человек, то в 2024-м турпоток превысил 1,8 миллиона путешественников. NewsNN рассказывает, как добраться из Нижнего Новгорода и что посмотреть в республике.

Расстояние между Нижним Новгородом и Дагестаном составляет около 2 тысяч километров. На машине дорога без остановок займет примерно 25 часов, однако путешественники рекомендуют сделать ночевку в районе Волгограда, где достаточно гостиниц.

Прямых авиарейсов из Нижнего Новгорода в Махачкалу пока нет — придется лететь с пересадкой в Москве, что увеличивает время в пути до 16 часов. Однако с 6 мая авиакомпания NordStar планирует запустить сезонные регулярные рейсы по средам. Прямой перелет займет три часа, стоимость билетов стартует от 9 тысяч рублей.

Прямых поездов также нет — потребуется пересадка в Москве на Павелецком вокзале. Время в пути составит около 1 дня и 16 часов. С Канавинского автовокзала раз в неделю, по вторникам, отправляется автобус до Дербента, дорога займет 29 часов.

Что посмотреть: маршрут на один день

Главная визитная карточка региона — Сулакский каньон. Гигантский разлом в долине реки Сулак открывается с нескольких смотровых площадок. Самые популярные находятся в районе поселка Дубки, у крестьянско-фермерского хозяйства «Родник», а также на «Языке Тролля» и «Подкове» — обрыве на дороге между Зубутли и Миатли.

Смотровая у Дубков расположена на высоте 800 метров над уровнем моря. Оттуда открывается панорама не только на каньон, но и на Чиркейское водохранилище. На месте можно покататься на лошадях или отправиться в долину ущелья. Летом 2024 года многие живописные участки огородили, установив заборы и предупреждающие таблички, а также начали строить дорогу. Пока проезд к смотровым закрыт, туристы оставляют машины внизу и поднимаются пешком за 10–15 минут.

Для тех, кто хочет больше эмоций, есть возможность спуститься в ущелье к старинному аулу Зубутли. Главный аттракцион там — прогулка на катере по горной реке с остановками у живописных мест, включая «Плачущий» водопад. Дорога в аул узкая и местами опасная, с плохим покрытием, поэтому местные предлагают туры с трансфером. Оплата берется не за человека, а за всю машину.

Любители пеших прогулок могут спуститься по «Сулакской тропе», выложенной из камня жителями Зубутли. Тропа начинается от смотровой в Дубках и ведет к берегу реки, а дальше через металлический мост — к аулу или пристани с катерами. Спуск занимает в среднем полтора часа.

По пути к каньону, если ехать по серпантину трассы Р-75 через Буйнакск и Чиркей, можно встретить популярную локацию — качели над пропастью, украшенные декоративными цветами. Место платное, катают несколько минут с использованием поясных ремней для безопасности. Со временем локацию дополнили аркой в виде сердца, а также ларьками с едой, сувенирами и прокатом папах для фото. Из-за большого наплыва туристов днем образуются очереди, поэтому лучше приезжать рано утром.

Отдельного внимания заслуживает Чиркейское водохранилище — пресный водоем с бирюзовой водой, расположенный в Буйнакском районе. Оно образовалось после запуска ГЭС в 1970 году. От Махачкалы до водохранилища около 80 километров, дорога по серпантину занимает 2–2,5 часа.

Вдоль берегов сегодня появляются смотровые площадки, беседки, кафе, организуют прокат сапов и лодок, а также прогулки на катерах к Сулакскому каньону. Берега преимущественно скалистые и каменистые, у воды дно непредсказуемо меняет глубину. Вода остается прохладной даже в летнюю жару, но при этом прозрачной и чистой.