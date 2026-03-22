«Почти 200 тысяч в месяц». Кто в России зарабатывает больше всех?

Согласно анализу данных официальной статистики, проведенному РИА Новости , в 2025 году наиболее заметный прирост заработных плат наблюдался в сфере издательства программного обеспечения. В среднем ежемесячный доход здесь увеличился почти на 100 тысяч рублей.

Если в 2024 году специалисты данной отрасли получали около 99 тысяч рублей, то в прошлом году эта цифра достигла 196,8 тысячи. Со значительным отставанием на вторую строчку вышли производители табачных изделий: их трудовые доходы прибавили в среднем 46,6 тысячи рублей, поднявшись до 207,9 тысячи в месяц. Замыкают тройку лидеров предприятия, выпускающие информационные носители, — здесь зарплаты выросли на 45 тысяч рублей, составив 284 тысячи.

В пятерку отраслей-лидеров по динамике роста также попали:

- телекоммуникационная сфера (плюс 38,7 тысячи, до 168,9 тысячи);

- угольная агломерация (плюс 35,4 тысячи, до 75,4 тысячи).

Кроме того, прирост среднемесячных зарплат, превысивший 30 тысяч рублей, зафиксирован в компаниях, занятых добычей руд и минералов, в сфере оптовой торговли информационным и коммуникационным оборудованием, а также у букмекеров.

В расчете используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами, уточняется в методологии. Сумма указывается до вычета налогов и включает премиальные и бонусы.

Ранее юрист Черных сообщила о том, что работодатель обязан повышать зарплату независимо от графика.