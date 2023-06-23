Почти 30 тысяч объектов недвижимости поставили на учет в Подмосковье с начала года

Порядка 29,5 тысячи объектов капитального строительства поставили на учет в Московской области с начала этого года, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Как отметила зампред областного правительства Анна Кротова, более 23 тысяч объектов — это индивидуальные жилые дома. Их общая площадь превысила три миллиона квадратных метров, а налоговый потенциал составил более 115 миллионов рублей.

Министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, в свою очередь, рассказала, что лидерами по постановке на учет объектов недвижимости стали Раменский, Дмитровский и Одинцовский городские округа.

«Общая цифра по налоговому потенциалу в этих округах составила 26,5 миллиона рублей», — подчеркнула министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о работе по восстановлению прав дольщиков, которая проводится в Подмосковье.