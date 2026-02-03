Почти 600 учителей получают выплаты на аренду жилья в Балашихе

598 учителей Балашихи воспользовались одной из самых популярных областных мер поддержки учителей, действующих в Подмосковье, и оформили выплаты на аренду жилья.

Учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии и химии получают компенсацию за аренду квартиры в размере 30 тысяч рублей. Семьям, в которых оба супруга занимают соответствующие должности, предоставляется выплата в размере 45 тысяч рублей.

«Компенсация аренды жилья действует в Подмосковье с февраля 2024 года для учителей самых востребованных специальностей. Это реальная помощь, которая позволяет снять финансовую нагрузку, особенно для молодых специалистов, переезжающих в наш регион», – отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также в Балашихе действует уникальная муниципальная мера поддержки учителей, преподающих иностранный язык, историю и обществознание, географию, технологию и физическую культуру. Ежемесячно выплаты 15 и 20 тысяч рублей получают за съем однокомнатной или двухкомнатной квартиры 80 специалистов. Подать заявление на получение муниципальной меры поддержки можно в управлении по образованию городского округа Балашиха.

Всего в Московской области данную меру поддержки получают более 6 тысяч педагогов. В этом году на выплаты предусмотрено порядка 1,7 миллиарда рублей. Компенсацию могут оформить учителя, не имеющие в собственности жилья на территории Московской области, и у которых нагрузка не менее 27 часов. Оформить выплаты можно на портале Госуслуг.