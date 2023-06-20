Почти двести тысяч тонн мороженого произвели в Подмосковье

В Подмосковье за четыре месяца этого года произвели свыше 160 тысяч тонн мороженого, сообщили в областном Минсельхозпроде. Тем самым регион сохранил первенство среди других регионов по данному параметру.

«Московская область занимает первое место по производству макарон, кисломолочных продуктов, сыра. Также регион флагман по производству мороженого», — добавил зампред Правительства региона Георгий Филимонов, который курирует министерство.

В ведомстве добавили, что одним из самых крупных производителей мороженого в регионе остается компания «Чистая линия». Ее продукция также представляет страну на мировом рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что нужно привлекать инвесторов в экономику.