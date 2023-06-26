Почти шестьдесят семей получат ключи от своих квартир в Наро-Фоминске

Выдача ключей от квартир домов № 1, 2 и 3 жилого комплекса «Бекасово» стартовала в Наро-Фоминском городском округе.

Отмечается, что шесть домов в составе жилого квартала начали возводить еще в 2013 году. Дольщики первой очереди должны были получить квартиры в конце 2015 года, однако застройщик в 2019 году был признан банкротом.

На сегодняшний день Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства региона завершил все строительные работы, дома введены в эксплуатацию и поставлены на кадастровый учет.

Ранее глава Подмосковья заявил, что ежегодно в регионе открывается 30 новых школ и 35 детских садов.