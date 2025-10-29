Поддержка семей с малышами: депутат предложил льготные кредитные каникулы

Лидер партии политической партии Сергей Миронов направил обращение премьер‑министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ввести механизм кредитных каникул без начисления процентов для молодых семей. Льгота должна распространяться на семьи, в которых есть дети в возрасте до трех лет, сообщает РИА Новости .

Ключевое условие получения каникул — снижение среднедушевого дохода семьи более чем на 30 % по сравнению с периодом до рождения ребенка. По замыслу инициатора, мера поможет снизить финансовую нагрузку в сложный период, когда работает только отец, а мать находится в декретном отпуске.

Миронов отметил, что, согласно социологическим исследованиям, страх перед финансовыми трудностями — одна из главных причин, по которой россияне откладывают рождение детей или отказываются от него. В связи с этим партия предлагает ввести целевые кредитные каникулы как меру поддержки семей.

