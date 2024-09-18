Подмосковье вошло в число лидеров по итогам федерального конкурса «Фабрика молодежного туризма»
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
Подмосковье вошло в число лидеров по итогам федерального конкурса «Фабрика молодежного туризма» от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Финал акселератора прошел в Красноярске. Подмосковье представило проект «Фабрика кадров для промышленного туризма». Он нацелен на создание общества молодых историков-экскурсоводов, которые будут проводить уникальные экскурсии по промышленным предприятиям в «Городах трудовой доблести» ЦФО.
В состав подмосковной команды вошли сотрудники Ступинского историко-краеведческого музея. Ступино имеет статус города трудовой доблести», в нем можно посетить двенадцать современных промышленных предприятий.
«Эта инициатива поможет всем желающим познакомиться с историей трудового подвига наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны. Поздравляю ребят с высокими результатами на федеральном конкурсе!» - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.