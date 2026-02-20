Подмосковная «Единая Россия» поздравила участников СВО и военных врачей Балашихи с 23 февраля

Подмосковное отделение партии «Единая Россия» поздравило участников СВО и военных врачей Балашихи с наступающим Днем защитника Отечества. Секретарь регионального отделения партии, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи, секретарь местного отделения партии Сергей Юров посетили Главный военный клинический госпиталь войск нацгвардии РФ.

«Сегодня передали подарки и продуктовые наборы, а также пообщались лично с некоторыми ребятами, которых лечат в главном госпитале Росгвардии. Отрадно слышать от них, что здесь оказывают не только квалифицированную помощь на должном уровне, но и поддерживают морально, помогают не падать духом», — сказал Брынцалов.

Он также поздравил коллектив с 23 февраля и с Днем образования Главного военного клинического госпиталя. Как отметил Брынцалов, то, что эти даты стоят рядом — глубоко символично.

«Вся история вашего учреждения — это история защиты жизни. Это не просто медицинское учреждение, это ведущий научно-методический центр всей Росгвардии. Здесь работают доктора и кандидаты наук, заслуженные врачи России, авторы уникальных методик и патентов», — сказал он.

Отдельно он поблагодарил специалистов, которые отправляются в командировки и помогают коллегам в зоне СВО. Также он пожелал учреждению процветания и вручил врачам награды Мособлдумы.

Юров также вручил врачам награды. Он отметил, что госпиталь является особой гордостью не только округа, но и региона и страны.

«Особые слова благодарности — врачам, медицинским сестрам, всему персоналу. Через ваши руки проходят сотни судеб. Ваш труд требует не только профессионализма, но и огромной выдержки, человечности, силы духа», — сказал он.

Поздравили и врачей Балашихинской больницы. Брынцалов вручил награды и пообщался с сотрудниками, которые добровольно ездят в зону СВО.