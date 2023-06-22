Подмосковные инвалиды сыграли на областном фестивале по мини-гольфу

Фестиваль по мини-гольфу собрал людей с ограниченными возможностями здоровья из 12 городов Подмосковья.

Инициатива в проведении соревнования принадлежит Татьяне Лящук, председателю отделения ВОИ Ивантевки (городской округ Пушкинский). Первый фестиваль состоялся в 2015 году и сразу полюбился его участникам. На базе отдыха «Спутник» для инвалидов создаются отличные условия проявить себя не только на поле для гольфа, но и на стрельбище для лучников.

В фестивале-2023 первые места в обеих спортивных дисциплинах заняла команда Балашихи. Но в таких соревнованиях, конечно же, нет проигравших — побеждают все.

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