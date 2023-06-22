В Подмосковье жестко контролируют ремонт фасадов высотных жилых домов

Подмосковная Госжилинспекция отреагировала на сигналы жителей области и провела очередные проверки высотных ремонтных работ в различных городах.

В первую очередь инспекторы обратили внимание управляющих организаций на ситуации, которые сложились в Химках, Щелкове, Балашихе и Павловском Посаде. Люди жаловались на плесень, отваливающуюся облицовку. По их заявлениям дано указание привести в порядок межэтажные пояски, швы между этажами и карнизы. При необходимости для работы на больших высотах привлекаются альпинисты.

Как отмечает руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина, работы необходимо закончить до начала зимнего отопительного сезона.

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