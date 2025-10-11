Подмосковные роботы вышли на ринг в Одинцово и доказали свою мощь

В подмосковном Одинцове продолжается масштабный Международный чемпионат по битве роботов. Мероприятие привлекло рекордное количество участников из разных стран и регионов России. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

За выход на следующий раунд сражаются 28 коллективов. Команда SOLARBOT из Балашихи успешно преодолела первый поединок в категории мини-роботов и готовится к новому выступлению. А представители Королева «Мельники» и фрязинские робототехники Istok.Robotics завершили борьбу на этом этапе.

В соответствии с поставленными целями, Россия планирует войти в число 25 ведущих стран мира по уровню роботизации к 2030 году. Подмосковье уже сейчас показывает значительные результаты — в регионе активно работает около 1,9 тыс. промышленных роботов. Для поддержки молодых талантов в области создано более 1,1 тыс. специализированных кружков, которые посещают 24,5 тыс. детей и подростков.

Такие соревнования призваны не только для того, чтобы показать зрелищное шоу. Они также служат площадкой для создания перспективных технических решений. Каждая машина здесь является результатом многочасовой работы и расчетов, как подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

