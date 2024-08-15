Подмосковные спасатели вывели из леса в Ступино заблудившуюся супружескую пару

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вывели из леса в Ступино заблудившуюся супружескую пару. Инцидент произошел сегодня днем вблизи деревни Кунавино.

За помощью спасателей обратилась пара, которая отправилась в лес за грибами и заблудилась. Спасатели оперативно выехали на место, позвонили супругам и определили их примерное местонахождение.

Затем специалисты начали прочесывать лес, одновременно подавая заблудившимся звуковые сигналы и работая на отклик. На поиски пары ушло меньше часа. Помощь медиков грибникам не потребовалась, и их быстро вывели из чащи.