Подмосковные врачи напомнили об опасности бесконтрольного приема лекарств

Подмосковные врачи напомнили, чем может грозить бесконтрольный прием лекарств. По словам эндокринолога Видновской больницы Марии Калошиной, могут серьезно пострадать органы пищеварительного тракта.

Так, прием медикаментов без консультации с врачом грозит острыми язвами и эрозией желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалением пищевода, кишечным дисбактериозом, образованием желчных камней.

Чтобы избежать проблем с ЖКТ, также следует придерживаться рационального питания, отказаться от вредных привычек, свести к минимуму стрессовые ситуации.