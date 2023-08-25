Подмосковные врачи напомнили об опасности бесконтрольного приема лекарств
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Подмосковные врачи напомнили, чем может грозить бесконтрольный прием лекарств. По словам эндокринолога Видновской больницы Марии Калошиной, могут серьезно пострадать органы пищеварительного тракта.
Так, прием медикаментов без консультации с врачом грозит острыми язвами и эрозией желудка и двенадцатиперстной кишки, воспалением пищевода, кишечным дисбактериозом, образованием желчных камней.
Чтобы избежать проблем с ЖКТ, также следует придерживаться рационального питания, отказаться от вредных привычек, свести к минимуму стрессовые ситуации.
«Запомнили: прием любых лекарств только под наблюдением врача! (…) Будьте бережны к своему организму, и он ответит вам благодарностью», - сказала врач.