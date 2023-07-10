Подмосковным родителям стало проще получить компенсацию за путевку в детский лагерь

Теперь всего три документа нужно предоставить в Подмосковье для того, чтобы оформить компенсацию за путевку в детский лагерь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Отмечается, что данное сокращение количества необходимых документов стало возможным благодаря межведомственному взаимодействию с Социальным фондом, налоговой и МВД. При этом с начала этого года за бесплатными путевками и компенсацией их стоимости через региональный портал уже обратились более девяти тысяч раз.

Напоминаем, что компенсация за приобретенную путевку положена многодетным семьям и детям погибших военнослужащих. Она составляет до 90% от стоимости путевки, в зависимости от размера дохода семьи. При назначении компенсации деньги поступят на банковские реквизиты, указанные в заявлении.

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