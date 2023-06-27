Подоляк раскритиковал заявления Орбана о потере Украиной суверенитета

Политик выступил в Twitter, где негативно высказался о заявлениях Виктора Орбана. Ранее премьер-министр Венгрии сообщил, что Украина больше не является суверенной страной. Также венгерский политик считает, что дальнейшее установление мира полностью зависит от переговоров России и Америки. Также Орбан считает, что свое право выступать посредником Европа потеряла, когда не смогла обеспечить исполнение минских соглашений.

Подоляк заявил, что своими высказываниями венгерский политик унижает страны Европы и демонстрирует согласие с запущенными пропагандой мифами. Украинец расценил такие высказывания как неуважение премьера к Венгрии.